Еквадор повідомив про перший випадок коронавірусу, Мексика підтвердила два нових

В Еквадорі зафіксовано перший випадок коронавірусу, в Мексиці кількість заражених зросла до 4-х осіб.

Про це повідомляє AP.

"Чиновники Еквадору в суботу підтвердили перший випадок нового коронавірусу у південноамериканській країні, а Мексика повідомила про ще два випадки зараження збільшивши загальну кількість хворих у країні до чотирьох", - йдеться у повідомленні.

Міністр охорони здоров'я Еквадору Каталіна Андрамуньо Зебаллос заявила, що жінка віком понад 70 років, яка проживає в Іспанії, прибула в Еквадор 14 лютого, не маючи жодних симптомів хвороби. Упродовж наступних днів вона почала погано себе почувати.

Це другий випадок коронавірусу у Південній Америці, після Бразилії.

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Департамент охорони здоров'я Мексики заявив ввечері у п'ятницю, що в Мехіко було підтверджено новий випадок коронавірусу, у доповнення до перших двох підтверджених, оголошених раніше.

Як повідомлялося, станом на 29 лютого у світі зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, із них 2 924 - летальні. Одужали вже 39 545 осіб.

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На території Європи зареєстровано 1 123 випадків захворювання на Covid-19 у 27 країнах.

Фото: АА