Еквадор повідомив про перший випадок коронавірусу, Мексика підтвердила два нових
Про це повідомляє AP.
"Чиновники Еквадору в суботу підтвердили перший випадок нового коронавірусу у південноамериканській країні, а Мексика повідомила про ще два випадки зараження збільшивши загальну кількість хворих у країні до чотирьох", - йдеться у повідомленні.
Міністр охорони здоров'я Еквадору Каталіна Андрамуньо Зебаллос заявила, що жінка віком понад 70 років, яка проживає в Іспанії, прибула в Еквадор 14 лютого, не маючи жодних симптомів хвороби. Упродовж наступних днів вона почала погано себе почувати.
Це другий випадок коронавірусу у Південній Америці, після Бразилії.
Департамент охорони здоров'я Мексики заявив ввечері у п'ятницю, що в Мехіко було підтверджено новий випадок коронавірусу, у доповнення до перших двох підтверджених, оголошених раніше.
Як повідомлялося, станом на 29 лютого у світі зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, із них 2 924 - летальні. Одужали вже 39 545 осіб.
На території Європи зареєстровано 1 123 випадків захворювання на Covid-19 у 27 країнах.
Фото: АА