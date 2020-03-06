У Франції коронавірус підхопив депутат парламенту

У Франції коронавірус підтверджено у депутата нижньої палати парламенту – Національних зборів, а також у співробітника закладу харчування законодавчого органу.

Про це заявив президент Національних зборів Рішар Ферран, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Національна асамблея підтверджує, що депутат і найманий співробітник виявилися інфікованими вірусом Covid- 19. Ще відносно одного співробітника існує підозра інфікування", - заявив спікер французького парламенту.

Він наголосив, що депутат госпіталізований до реанімації.

У заяві не називається ім'я хворого депутата, водночас, французькі ЗМІ повідомляють, що це парламентарій з департаменту Високий Рейн (історично – регіон Ельзас), представник політичної партії "Республіканці" Жан-Люк Рейтзер.

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У Національній асамблеї поінформували депутатів та персонал про ситуацію та видали рекомендації щодо заходів профілактики та протидії коронавірусу. 6 березня закриті заклади харчування на території парламенту.

У Франції станом на 6 березня підтверджено 423 випадки зараження коронавірусом. При цьому більше 100 випадків зафіксовано 5 березня. Сім людей, серед яких 6 чоловіків та одна жінка, померли.

Фото: АА