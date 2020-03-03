Коронавірус підтвердили у 23 членів парламенту Ірану

Новий коронавірус підтверджено у 23 членів парламенту Ірану.

Про це заявив віце-спікер законодавчого органу Абольреза Месрі у Тегерані, посилаючись на відкритий лист Верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї від спікера парламенту Ірану Алі Ларіаджані, повідомляє CNN.

"Двадцять три зі 290 членів іранського "Меджлісу" (парламенту) отримали позитивну реакцію на коронавірус. Це приблизно 8% усіх членів парламенту", - йдеться у повідомленні.

У листі депутатів закликали припинити контакт із громадськістю, щоб уникнути подальшого поширення захворювання.

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Як повідомлялося, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.

За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих, наступний Іран - 77 осіб, Італія - ​​52 і Південна Корея - 31 особа.

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Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19.