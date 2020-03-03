В Ірані коронавірусом заразився глава служби невідкладної меддопомоги

Глава іранської служби невідкладної медичної допомоги Пірхоссейн Коліванд заразився коронавірусом.

Про це повідомляє Independent з посиланням на місцеве ЗМІ.

"Керівник служби невідкладної медичної допомоги Ірану Пірхоссейн Коліванд заразився коронавірусом, повідомляє інформаційне агентство ILNA у вівторок", - йдеться у публікації.

Водночас представники Коліванда запевнили, що стан його здоров'я хороший.

Влада Ірану заявляє, що може залучити 300 тис. солдатів та добровольців для боротьби з вірусом.

Ймовірно йдеться про те, що вони можуть допомогти прибирати вулиці, спрямовувати рух транспорту та, можливо, відстежувати людей, які контактували з хворими на коронавірус.

Раніше стало відомо, що в Ірані внаслідок зараження коронавірусом помер державний чиновник - член дорадчого органу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї - Мохаммад Мірмохаммаді.

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За даними міністерства охорони здоров'я Ірану, станом на вівторок, загальна кількість летальних випадків через коронавірус Covid-19 в Ірані сягнула 77. Кількість заражених складає 2336 осіб. На сьогодні кількість загиблих в Ірані найвища у світі після Китаю - епіцентру спалаху хвороби.

Як повідомлялося, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб. Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19.

фото: АА