В українця з коронавірусом немає вірусної пневмонії або інших ускладнень

Чоловік, стосовно якого зафіксовано перший випадок коронавірусу в Україні, прилетів з Італії. Нині його стан задовільний, ускладнень від вірусу немає.

Про це журналістам у кулуарах парламенту розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

«В Україні зафіксовано один випадок коронавірусу. У місті Чернівці хворий, який 29 числа (лютого) з Італії прилетів до Румунії, а в Румунії сів на свою машину і повертався додому в Україну, на кордоні України був зупинений санітарним контролем. У нього була підвищена температура, сухий кашель. Тому він відразу був відправлений у домашню ізоляцію під контроль сімейного лікаря. За словами хворого, він ні з ким не контактував, і його стан був задовільний. Після того, 1 числа, коли йому стало трошки гірше, його госпіталізували: сімейний лікар направив до нього спеціалізовану машину, яка його доправила до інфекційного відділення, де спочатку були проведені тести на один, другий грип, і вони були негативні. Після того був зроблений тест на коронавірус у референс-лабораторії в місті Києві, і та лабораторія підтвердила випадок коронавірусу. Людина в задовільному стані. Ускладнень тих, які можуть виникати при цьому, а це вірусна пневмонія, в нього, на щастя, поки немає», - зазначив Радуцький.

Читайте також: Евакуйованих відпустять з обсервації у Нових Санжарах 5 березня

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.

За останніми даними, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.

За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих, наступний Іран - 66 осіб, Італія - ​​52 і Південна Корея - 28 осіб.

Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.

фото: АА