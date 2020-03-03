Евакуйованих відпустять з обсервації у Нових Санжарах 5 березня

За результатами ранкового медичного огляду в обсервації в с.Нових Санжарах немає жодного випадку збільшення температури у евакуйованих громадян, у четвер 5 березня спливає термін обсервації.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ранковий медичний огляд у Нових Санжарах не підтвердив жодного випадку підвищення температури. Там усе відбувається стабільно. І завершення обсервації відбудеться ближче до обіду. Ми говоримо про 12 годину, в четвер, якщо ці два дні пройдуть спокійно, (громадяни - ред.) отримають довідки про те, що вони виходять з обсервації, і вони можуть спокійно пересуватися територією України без будь-яких обмежень", - сказав Ляшко.

Обсервація була організована на підставі розпорядження уряду від 3 лютого про запровадження обмеження пересування людей, евакуйованих з Уханю, протягом 14 днів.

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Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського міста Ухань українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився у Харкові. На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначалося, що всі здорові та без симптомів коронавірусу.

Евакуйованих разом з екіпажем літака та медиками, які були на борту літака, привезли до медичного центру в селищі Нові Санжари на Полтавщині. Місцеві жителі весь день блокували дорогу, аби не пропустити автобуси з евакуйованими, та вимагали не розміщувати їх у місцевому медзакладі. Втім, коли автобуси під'їхали, правоохоронці відтіснили їх та звільнили дорогу.

Разом з евакуйованими з Уханя у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

За останніми даними, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.

За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих, наступний Іран - 66 осіб, Італія - ​​52 і Південна Корея - 28 осіб.

Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.

фото: kolo.news

За інформацією МОЗ, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19.