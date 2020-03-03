В Ірані через коронавірус уже померли 77 осіб
Укрінформ
Загальна кількість летальних випадків через коронавірус Covid-19 в Ірані сягнула 77.
Про це повідомляє AFP у Twitter.
"Іран повідомляє про 11 нових випадків смерті від коронавірусу, загальна кількість зараз складає 77", - йдеться у повідомленні.
Кількість заражених складає 2336 осіб.
Як повідомлялося, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб. Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.
За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19.
Фото: АА