В Ірані через коронавірус уже померли 77 осіб

Загальна кількість летальних випадків через коронавірус Covid-19 в Ірані сягнула 77.

Про це повідомляє AFP у Twitter.

"Іран повідомляє про 11 нових випадків смерті від коронавірусу, загальна кількість зараз складає 77", - йдеться у повідомленні.

Кількість заражених складає 2336 осіб.

Як повідомлялося, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб. Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.

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За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19.

Фото: АА