В Італії вперше знизилися темпи поширення коронавірусу
Укрінформ
В Італії вперше протягом останніх тижнів зафіксували сповільнення поширення коронавірусу.
Про це пише La Reppublica.
"Вперше спостерігається сповільнення прогресу поширення вірусу в Італії", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, протягом понеділка було зафіксовано 270 нових випадків зараження - менше, ніж у неділю.
На сьогодні в Італії налічується 1835 хворих на коронавірус. Загинуло 52 людини, переважно особи похилого віку.
За офіційними даними, з лікарень протягом останніх двох днів були виписані 66 пацієнтів, у яких раніше виявили коронавірус, загалом одужали 149 осіб.
Заняття відновилися у школах південного міста Палермо після спеціального карантину.
Як повідомлялося, у світі кількість людей, заражених коронавірусом, сягнула 90 937, померло 3117 осіб.
Фото: АА