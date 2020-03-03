В Італії вперше знизилися темпи поширення коронавірусу

В Італії вперше протягом останніх тижнів зафіксували сповільнення поширення коронавірусу.

Про це пише La Reppublica.

"Вперше спостерігається сповільнення прогресу поширення вірусу в Італії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом понеділка було зафіксовано 270 нових випадків зараження - менше, ніж у неділю.

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На сьогодні в Італії налічується 1835 хворих на коронавірус. Загинуло 52 людини, переважно особи похилого віку.

За офіційними даними, з лікарень протягом останніх двох днів були виписані 66 пацієнтів, у яких раніше виявили коронавірус, загалом одужали 149 осіб.

Заняття відновилися у школах південного міста Палермо після спеціального карантину.

Як повідомлялося, у світі кількість людей, заражених коронавірусом, сягнула 90 937, померло 3117 осіб.

Фото: АА