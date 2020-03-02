Стримати глобальну епідемію коронавірусу ще можливо - ВООЗ

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я переконані, що ще є можливість недопущення глобальної епідемії коронавірусу.

Про це в понеділок, 2 березня, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє DW.

За словами керівника ВООЗ, "вікно можливостей" щодо протидії подальшому поширенню захворювання ще відкрите, особливо на тлі того, що досі в понад 130 країнах не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

Крім того, Гебреєсус вказав на те, що впродовж останньої доби на території континентального Китаю, де вперше було виявлено коронавірус, було підтверджено у дев'ять разів менше випадків, ніж за межами КНР.

У Китаї вже багато днів поспіль спостерігається стале скорочення числа нових виявлених випадків коронавірусу. Попри це натепер найбільше зафіксованих випадків захворювання припадає саме на Китай.

Щодо підтверджених випадків поза КНР, то тут 81 відсоток таких випадів припадає на чотири країни - Південну Корею, Італію, Іран та Японію. Саме ситуація з поширенням вірусу в чотирьох останніх країнах "найбільше непокоїть" ВООЗ, визнав очільник організації.

Крім того, Гебреєсус вказав на важливість вжиття рішучих заходів у боротьбі з подальшим поширенням вірусу. На думку очільника ВООЗ, всі країни повинні докласти максимум зусиль для цього. В такому разі є можливість "зупинити цей вірус", переконаний гендиректор ВООЗ.

На доказ своїх аргументів Гебреєсус навів той факт, що поширення коронавірусу вдається спинити значно легше, ніж грипу. Якби коронавірус був епідемією грипу, тоді варто було б очікувати глобальної епідемії. "Спроби сповільнити її (таку епідемію - ред.) було би просто неможливо втілити в життя", - визнав він.

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Як повідомлялося, станом на 2 березня у світі зареєстровано 89 072 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 048 - летальні. Одужало вже 45 074 осіб.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Фото: АА