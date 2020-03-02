У Китаї зафіксували перший випадок "зворотного зараження" коронавірусом з Італії

У китайській провінції Чжецзян зафіксували перший випадок, коли пацієнтка з коронавірусом прибула до Китаю з Італії, а не навпаки.

Про це інформує ANSA.

"Східнокитайська провінція Чжецзян повідомила про перший випадок "зворотного зараження" коронавірусом з Італії", - йдеться у повідомленні.

Місцева комісія з охорони здоров’я повідомила про позитивний тест пацієнтки напередодні. 31-річна жінка на прізвище Ван повернулася із Мілана до міста Цингтіан, провінції Чжецзян, 28 лютого.

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Як повідомлялося, станом на 2 березня у світі зареєстровано 89 072 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 048 - летальні. Одужало вже 45 074 осіб.

Про занепокоєння у зв'язку з поширенням хвороби вже заявила ВООЗ, піднявши рівень ризиків до "дуже високого".

Фото: Xinhua