В Італії — вже більш як півтори тисячі хворих на коронавірус, 34 померли

В Італії коронавірус діагностували у понад 1500 осіб, 34 людини померли, 83 — одужали.

Про це інформує агенція ANSA.

"На сьогодні у 1577 людей підтверджено діагноз коронавірусу. 34 людини померли від недуги, серед яких п'ятеро осіб протягом останньої доби, 83 людини одужали по всій Італії", - йдеться у повідомленні.

Уряд Італії схвалив законопроєкт "Про перші економічні заходи щодо боротьби з коронавірусом".

Законопроєкт передбачає: призупинення навчального процесу до 8 березня у регіонах, найбільш уражених епідемією; у Ломбардії, Венето, Емілії Романьї, Савоні та Пезаро-Урбіно запроваджується норма про обов'язкову мінімальну відстань між людьми не менше одного метра один від одного у всіх місцевих барах, ресторанах, пабах, магазинах, музеях та церквах. У таких публічних місцях зараз застосовуються заходи з метою уникнення скупчення людей.

Відзавтра поштові відділення знову відкриються у низці населених пунктів спеціально утвореної “червоної зони”, щоб забезпечити виплату пенсій та здійснення інших фінансових операцій, необхідних громадянам.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у всьому світу досягла 89 074 тисячі осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Фото: AA