У світі майже 90 тисяч хворих на коронавірус, 3 тисячі осіб вже померли

У Китаї кількість виявлених випадків зараження коронавірусом COVID-19 досягла 80 026 осіб, більш ніж половина з них вже одужали — 44 462 особи.

Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров’я КНР.

Також було зареєстровано 42 нових випадки летального результату від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу.

З грудня 2019 року кількість жертв COVID-19 в Китаї склала 2912 осіб — усі вони зафіксовані в епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей. Рубіж у три тисячі жертв був перевищений після 42 нових смертей в Китаї упродовж неділі.

Станом на вечір 1 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у всьому світі досягла 87,5 тисяч осіб, а на планеті вже понад 60 країн, де виявили вірус.

Китайська національна комісія з охорони здоров'я також повідомила про 202 нових випадки зараження в понеділок, 2 березня, що є мінімальною кількістю щоденних нових випадків захворювання з 22 січня.

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Комісія заявила, що 196 нових випадків були зафіксовані в провінції Хубей, епіцентрі спалаху, і всі, крім трьох, сталися в столиці провінції — місті Ухань. Станом на неділю 44 462 пацієнти одужали від цієї хвороби.

Фото: Xinhua