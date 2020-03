У Штатах повідомили про другу смерть від COVID-19

Про це повідомили в неділю органи охорони здоров'я в американському штаті Вашингтон, передає CNN.

"Другий летальний випадок від коронавірусу був підтверджений у окрузі Кінг, штат Вашингтон", - заявили в Центрі охорони здоров'я округу.

При цьому повідомляється, що пацієнт, який помер, був чоловіком 70-ти років. Він перебував у лікарні Evergreen Health та помер у суботу.

Це вже друга смерть людини в США від коронавірусу. Про перший летальний випадок офіційно заявили в цьому ж окрузі напередодні. Повідомлялося, що це була жінка віком трохи старше 50-ти років.

Водночас, мер міста Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив про виявлення першої хворої на коронавірус жінки в найбільшому мегаполісі США.

"Ми дізналися про перший позитивний випадок COVID-19 у Нью-Йорку. Пацієнтка заразилася вірусом, перебуваючи в Ірані та перебуває в ізоляції. Причин для надмірної тривоги немає – загальний ризик залишається низьким у Нью-Йорку. Ми повною мірою контролюємо ситуацією та поширимо нову інформацію, як тільки вона стане доступною",- зауважив мер Нью-Йорка у Twitter-повідомленні.

