У Штатах повідомили про другу смерть від COVID-19

У Штатах повідомили про другу смерть від COVID-19

Укрінформ
Американські лікарі не змогли зберегти життя ще одного пацієнта, хворого на коронавірус нової форми COVID-19, який став другою особою, що померла внаслідок хвороби за останні дні.

Про це повідомили в неділю органи охорони здоров'я в американському штаті Вашингтон, передає CNN.

"Другий летальний випадок від коронавірусу був підтверджений у окрузі Кінг, штат Вашингтон", - заявили в Центрі охорони здоров'я округу.

При цьому повідомляється, що пацієнт, який помер, був чоловіком 70-ти років. Він перебував у лікарні Evergreen Health та помер у суботу.

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Це вже друга смерть людини в США від коронавірусу. Про перший летальний випадок офіційно заявили в цьому ж окрузі напередодні. Повідомлялося, що це була жінка віком трохи старше 50-ти років.

Водночас, мер міста Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив про виявлення першої хворої на коронавірус жінки в найбільшому мегаполісі США.

"Ми дізналися про перший позитивний випадок COVID-19 у Нью-Йорку. Пацієнтка заразилася вірусом, перебуваючи в Ірані та перебуває в ізоляції. Причин для надмірної тривоги немає – загальний ризик залишається низьким у Нью-Йорку. Ми повною мірою контролюємо ситуацією та поширимо нову інформацію, як тільки вона стане доступною",- зауважив мер Нью-Йорка у Twitter-повідомленні.

За останньою інформацію, у світі підтверджено 88,4 тисячі випадків захворювання на COVID-19. Понад 3 тисячі осіб померли, з яких 2912 - в Китаї. У Сполучених Штатах виявлено принаймні 77 випадків зараження вірусом.

Про занепокоєння у зв'язку з поширенням хвороби вже заявила ВООЗ, піднявши рівень ризиків до "дуже високого".

Фото: АА

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