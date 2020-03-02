У окупованому Севастополі з-під коронавірусного карантину втекла жінка
Про це повідомляє Інтерфакс.
"Жінку, яка покинула інфекційну лікарню Севастополя, де вона перебувала на карантині для обстеження на новий тип коронавірусу, оголошено в розшук", - йдеться в повідомленні.
Керівник регіонального управління Росспоживнагляду окупантів Наталія Пеньковська уточнила, що на це є відповідне рішення суду.
У пацієнтки не було лабораторного підтвердження діагнозу "коронавірус", вона "повинна була пройти весь комплекс заходів і провести необхідну кількість лабораторних досліджень".
Як повідомляв Укрінформ, на 1 березня 2020 року у світі зареєстровано 86986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2979 - летальні. Одужали вже 42294 осіб.
На території Європи зареєстровано 1449 випадків захворювання COVID-19 у 27 країнах (Італія - 1128, Німеччина - 57, Франція - 100, Іспанія - 43, Велика Британія - 25, Хорватія - 6, Австрія - 10, Росія - 2, Фінляндія - 3, Швеція - 13, Ізраїль - 7, Швейцарія - 18, Греція - 4, Грузія - 3, Норвегія - 7, Румунія- 3, Азербайджан - 3, Нідерланди - 6, Естонія, Північна Македонія, Бельгія, Ісландія, Литва, Сан-Марино, Туркменістан, Білорусь - по одному випадку).