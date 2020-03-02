У Тернополі ізолювали дитину через підозру на коронавірус

Тернопільські лікарі через ймовірну підозру захворювання на коронавірус ізолювали дитину, яка повернулася в Україну з Іспанії разом з батьками.

Про це повідомляє міськрада Тернополя.

"1 березня тернопільські лікарі міської дитячої лікарні отримали термінове повідомлення, що у дитини з одного з приміських сіл, яке не входить у склад Тернопільської громади, є підозра на коронавірус (Cоvid – 19). Дитина віком 2,5 роки, яка разом з батьками перебувала у Мадриді (Іспанія) і днями повернулася в Україну", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Чехії і Домінікані підтвердили перші випадки коронавірусу

Зазначається, що медики терміново ізолювали дитину до інфекційного боксу, проводять комплекс необхідних лабораторних, лікувально-діагностичних та протиепідеміологічних заходів.

Читайте також: Головний санлікар перевірив бази для прийому пацієнтів із коронавірусом

На даний момент медпрацівники виключили усі штами грипу, тому аналізи на дослідження передані до обласного лабораторного центру.