У Тернополі ізолювали дитину через підозру на коронавірус

У Тернополі ізолювали дитину через підозру на коронавірус

Укрінформ
Тернопільські лікарі через ймовірну підозру захворювання на коронавірус ізолювали дитину, яка повернулася в Україну з Іспанії разом з батьками.

Про це повідомляє міськрада Тернополя.

"1 березня тернопільські лікарі міської дитячої лікарні отримали термінове повідомлення, що у дитини з одного з приміських сіл, яке не входить у склад Тернопільської громади, є підозра на коронавірус (Cоvid – 19). Дитина віком 2,5 роки, яка разом з батьками перебувала у Мадриді (Іспанія) і днями повернулася в Україну", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що медики терміново ізолювали дитину до інфекційного боксу, проводять комплекс необхідних лабораторних, лікувально-діагностичних та протиепідеміологічних заходів.

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На даний момент медпрацівники виключили усі штами грипу, тому аналізи на дослідження передані до обласного лабораторного центру.

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