У Чехії і Домінікані підтвердили перші випадки коронавірусу

У Чеській Республіці підтвердили перші три випадки зараження на коронавірус, у Домініканській Республіці захворів італієць.

Про це повідомляють The Prague Morning.

«У Чеській Республіці три людини заразилися новим коронавірусом», - йдеться в повідомленні.

Двоє хворих надійшли в лікарню ім. На Буловці у Празі, ще один - в Усті-над-Лабем.

Всі пацієнти ізольовані в інфекційні відділення. За словами міністра охорони здоров'я Адама Войтеха, їх стан не є тяжким.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив у Facebook, що двоє з хворих чехи і одна громадянка США - студентка з Мілана. "Всі вони прибули з Італії. Стан цих осіб задовільний. Чиновники запевняють, що всі інфіковані, включаючи тих осіб, з якими вони контактували, знаходяться на карантині, а ситуація знаходиться під контролем відповідних служб", - зазначив він.

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За даними АР, у неділю представники органів охорони здоров'я в Домініканській Республіці повідомили про перший підтверджений випадок нового коронавірусу.

За словами міністра охорони здоров'я Рафаеля Санчес Карденас, хворим є 62-річний італієць, який 22 лютого прибув у країну без видимих ​​симптомів. В даний момент він знаходився в ізоляції у військовому госпіталі і «не показав серйозних ускладнень».

За останніми даними, на 1 березня 2020 року, у світі зареєстровано 86 986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2979 - летальні. Одужали вже 42294 людини.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 зафіксовано не було.

фото: АА