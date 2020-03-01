У Чехії і Домінікані підтвердили перші випадки коронавірусу
Про це повідомляють The Prague Morning.
«У Чеській Республіці три людини заразилися новим коронавірусом», - йдеться в повідомленні.
Двоє хворих надійшли в лікарню ім. На Буловці у Празі, ще один - в Усті-над-Лабем.
Всі пацієнти ізольовані в інфекційні відділення. За словами міністра охорони здоров'я Адама Войтеха, їх стан не є тяжким.
Посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив у Facebook, що двоє з хворих чехи і одна громадянка США - студентка з Мілана. "Всі вони прибули з Італії. Стан цих осіб задовільний. Чиновники запевняють, що всі інфіковані, включаючи тих осіб, з якими вони контактували, знаходяться на карантині, а ситуація знаходиться під контролем відповідних служб", - зазначив він.
За даними АР, у неділю представники органів охорони здоров'я в Домініканській Республіці повідомили про перший підтверджений випадок нового коронавірусу.
За словами міністра охорони здоров'я Рафаеля Санчес Карденас, хворим є 62-річний італієць, який 22 лютого прибув у країну без видимих симптомів. В даний момент він знаходився в ізоляції у військовому госпіталі і «не показав серйозних ускладнень».
За останніми даними, на 1 березня 2020 року, у світі зареєстровано 86 986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2979 - летальні. Одужали вже 42294 людини.
В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 зафіксовано не було.
фото: АА