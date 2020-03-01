В Австрії зафіксували 14 випадків зараження коронавірусом, з них вісім – у Відні
Про це повідомляє у неділю "Австрійське агентство преси" (APA).
"В Австрії загалом 14 людей заразилися новим коронавірусом. Штаб реагування МВС у неділю повідомив про чотири нові випадки у Відні", - йдеться у повідомленні.
Згідно з австрійською владою, у всіх чотирьох нових випадках спостерігаються "легкі симптоми" захворювання.
Таким чином, загальна кількість інфікованих у федеральній столиці становить 8 осіб, ще по два випадки зараження зафіксовано у Тіролі та Нижній Австрії, по одному - в Зальцбурзі та Штирії.
Що стосується 4 нових випадків інфікування коронавірусом у Відні, то мова йде про сімейну пару туристів з Німеччини, які, вочевидь, заразилися ще в себе на батьківщині, та двох жителів столиці – чоловіка, який не виїжджав за межі міста, та жінку, яка їздила на карнавал до італійського м.Мілану.
За останніми даними, станом на 1 березня 2020 року, у світі зареєстровано 86 986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 - летальні. Одужало вже 42 294 осіб.
В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.
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