В Австрії зафіксували 14 випадків зараження коронавірусом, з них вісім – у Відні

Станом на неділю, 1 березня, в Австрії зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, з них 8 – у Відні.

Про це повідомляє у неділю "Австрійське агентство преси" (APA).

"В Австрії загалом 14 людей заразилися новим коронавірусом. Штаб реагування МВС у неділю повідомив про чотири нові випадки у Відні", - йдеться у повідомленні.

Згідно з австрійською владою, у всіх чотирьох нових випадках спостерігаються "легкі симптоми" захворювання.

Таким чином, загальна кількість інфікованих у федеральній столиці становить 8 осіб, ще по два випадки зараження зафіксовано у Тіролі та Нижній Австрії, по одному - в Зальцбурзі та Штирії.

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Що стосується 4 нових випадків інфікування коронавірусом у Відні, то мова йде про сімейну пару туристів з Німеччини, які, вочевидь, заразилися ще в себе на батьківщині, та двох жителів столиці – чоловіка, який не виїжджав за межі міста, та жінку, яка їздила на карнавал до італійського м.Мілану.

За останніми даними, станом на 1 березня 2020 року, у світі зареєстровано 86 986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 - летальні. Одужало вже 42 294 осіб.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Фото: AA