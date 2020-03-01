В Австралії зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Австралії зафіксували першу смерть від коронавірусу Covid-2019 - помер чоловік, евакуйований з круїзного лайнера Diamond Princess.

Про це повідомляє The Australian.

«Чоловік за сімдесят став першою людиною, яка померла в Австралії від коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

78-річний чоловік з міста Перта був евакуйованим з круїзного лайнера Diamond Princess. Минулого тижня його перевели з карантину в лікарні штату Вашингтон.

Як повідомляє видання, він помер у лікарні сера Чарльза Гайрднера в Перті.

Його дружина, яку також евакуювали з лайнера з хворобою, все ще знаходиться в лікарні, її стан стабільний.

Судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою.

Судно стояло на карантині, але 19 лютого з Diamond Princes пасажири почали сходити на берег.

Всього на борту Diamond Princess перебувало близько 3,6 тисячі людей з 50 країн, у тому числі 25 українців. У двох українців було підтверджено інфікування коронавірусом Covid-2019.

Фото: AA