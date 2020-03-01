В Австралії зафіксували першу смерть від коронавірусу
Про це повідомляє The Australian.
«Чоловік за сімдесят став першою людиною, яка померла в Австралії від коронавірусу», - йдеться в повідомленні.
78-річний чоловік з міста Перта був евакуйованим з круїзного лайнера Diamond Princess. Минулого тижня його перевели з карантину в лікарні штату Вашингтон.
Як повідомляє видання, він помер у лікарні сера Чарльза Гайрднера в Перті.
Його дружина, яку також евакуювали з лайнера з хворобою, все ще знаходиться в лікарні, її стан стабільний.
Судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою.
Судно стояло на карантині, але 19 лютого з Diamond Princes пасажири почали сходити на берег.
Всього на борту Diamond Princess перебувало близько 3,6 тисячі людей з 50 країн, у тому числі 25 українців. У двох українців було підтверджено інфікування коронавірусом Covid-2019.
Фото: AA