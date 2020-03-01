Коронавірус добрався до Вірменії — зафіксовано перший випадок хвороби
Про це повідомив прем'єр-міністр Нікол Пашинян на своїй сторінці в Facebook.
За інформацією глави уряду, хворий – 29-річний громадянин країни, який недавно прилетів з Тегерана разом з дружиною.
У чоловіка на момент звернення до медиків була висока температура, але зараз вона спала, його стан оцінюється як задовільний. При цьому у дружини результат тесту на коронавірус виявився негативним.
"Люди, які контактували з пацієнтом, будуть ізольовані. Я також хотів би відзначити, що в літаку, яким пасажир прибув з Тегерана, перебували громадяни Вірменії. Всі вони були в масках, а в аеропорту їх супроводжували в спеціальному порядку, без зайвих контактів", – написав прем'єр-міністр.
Нагадаємо: загальна кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі продовжує зростати та на ранок неділі вже перевищила 86,5 тисяч осіб.
Фото: АА