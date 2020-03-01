Коронавірус добрався до Вірменії — зафіксовано перший випадок хвороби

У Вірменії зафіксували перший випадок зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр Нікол Пашинян на своїй сторінці в Facebook.

За інформацією глави уряду, хворий – 29-річний громадянин країни, який недавно прилетів з Тегерана разом з дружиною.

У чоловіка на момент звернення до медиків була висока температура, але зараз вона спала, його стан оцінюється як задовільний. При цьому у дружини результат тесту на коронавірус виявився негативним.

Читайте також: Франція заборонила масові заходи в закритих приміщеннях через коронавірус

"Люди, які контактували з пацієнтом, будуть ізольовані. Я також хотів би відзначити, що в літаку, яким пасажир прибув з Тегерана, перебували громадяни Вірменії. Всі вони були в масках, а в аеропорту їх супроводжували в спеціальному порядку, без зайвих контактів", – написав прем'єр-міністр.

Читайте також: На коронавірус у світі хворіють понад 86 тисяч осіб

Нагадаємо: загальна кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі продовжує зростати та на ранок неділі вже перевищила 86,5 тисяч осіб.

Фото: АА