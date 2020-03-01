На коронавірус у світі хворіють понад 86 тисяч осіб

Загальна кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі продовжує зростати та на ранок неділі перевищила 86,5 тисяч осіб.

Про це повідомила гонконзька газета South China Morning Post.

При цьому на Китай припадає 79,824 тисячі підтверджених випадків захворювання, за межами материкового Китаю число інфікованих досягло 6,7 тисячі, збільшившись за минулу добу на 803 випадки.

Число жертв коронавірусу за межами материкової частини Китаю зросла за добу з 88 до 109 осіб: 43 людини померли в Ірані, 29 - в Італії, 17 - у Південній Кореї, 11 - на території Японії (з них четверо — пасажири круїзного лайнера Diamond Princess), по два - в Гонконзі та Франції, по одному випадку летального результату зафіксовані в США, Великобританії, Еквадорі, на Тайвані та Філіппінах.

Читайте також: Франція заборонила масові заходи в закритих приміщеннях через коронавірус

Найбільше хворих - 3,150 тисяч - виявлено в Південній Кореї, на території Японії - 947, з них 705 припадає на пасажирів і членів екіпажу Diamond Princess, що стоїть на карантині в Йокогамі, 1,128 тис. - в Італії, 593 - в Ірані.

У Сінгапурі налічується - 102 хворих, у Франції - 100, Гонконгу - 95, США - 62, Німеччині - 57, Іспанії - 46, Кувейті - 45, Таїланді - 42, на Тайвані - 39, Бахрейні - 38, Малайзії - 25, Австралії - 24, Великобританії - 23, ОАЕ - 19, В'єтнамі - 16, Канаді - 14, Ірак і Швеція - по 13, Макао і Швейцарія - по 10.

Читайте також: У США підтвердили першу смерть від коронавіруса

Менш як 10 випадків зараження зареєстровані ще в 37 країнах світу.

Як повідомлялося, у світі станом на 29 лютого зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 924 - летальні. Одужали вже 39 545 осіб.