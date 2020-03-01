Франція заборонила масові заходи у закритих приміщеннях через коронавірус

Франція заборонила всі заходи у закритих приміщеннях за участю понад п'яти тисяч осіб через побоювання шодо поширення коронавірусу.

Про це повідомляє LLB.

"У суботу влада Франції заборонила проводити будь-які збори, на яких збирається 5000 людей або більше", - йдеться у повідомленні.

Французьке міністерство охорони здоров’я попередило, що випадки зараження фіксуються у всій Європі.

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Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран зазначив: "Ми готуємося до епідемії. Зараз ми переходимо до другої стадії. Вірус циркулює в нашій країні, і ми мусимо зупинити його поширення". Французька влада приділяє особливу увагу летовищу імені Шарля де Голя, що є одним з найбільших у Європі.

Також уряд Франції 29 лютого заявив, що намагається визначити джерело спалаху коронавірусу на півночі Парижа.

Як повідомлялося, зараз у Франції налічується 57 підтверджених випадків коронавірусу. Вилікувалися 12 осіб.

У світі станом на 29 лютого зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 924 - летальні. Одужало вже 39 545 осіб.

На території Європи зареєстровано 1 123 випадків захворювання Covid-19 у 27 країнах (Італія - 888, Німеччина - 57, Франція - 57, Іспанія - 32, Велика Британія - 19, Хорватія - 5, Австрія - 5, РФ - 2, Фінляндія - 2, Швеція - 11, Ізраїль - 5, Швейцарія-10, Греція-4, Грузія - 3, Норвегія - 6, Румунія - 3, Нідерланди — 2, Естонія, Північна Македонія, Бельгія, Азербайджан, Ісландія, Литва, Сан-Марино, Білорусь — по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.

Фото: АА