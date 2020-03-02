У Китаї пересадили легені хворому на коронавірус

У Китаї провели першу успішну операцію з пересадки двох легень інфікованому коронавірусом.

Про це повідомляє Global Times.

"Чень Цзін'юй (Chen Jingyu), відомий фахівець у галузі трансплантації легень та заступник голови Народної лікарні Усі, провів п'ятигодинну операцію зі своєю командою в східнокитайській провінції Цзянсу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пацієнтом був 59-річний чоловік, у якого виявили коронавірус 26 січня. До цього він страждав незворотною дисфункцією легенів.

Донорські легені були отримані від померлого пацієнта в іншій провінції.

"Операція виявилася ризикованою. Всі хірурги мали залишатися в кімнаті з низьким тиском протягом всієї операції, що було складно витримати як фізично, так і психологічно", — зізнався Чень Цзін'юй.

На даний момент пацієнт вже прокинувся після операції і перебуває у стабільному стані, а пересаджені легені добре функціонують, пише видання. Наступним кроком є ретельне спостереження за пацієнтом та узагальнення досвіду лікування таких прогресуючих випадків зараження COVID-19.

Читайте також: У Йорданії зафіксували перший випадок коронавірусу

Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у всьому світі досягла 89 074 осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Фото: AA