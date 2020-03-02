У Йорданії зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19 у людини, яка нещодавно їздила до Італії.

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни під час пресконференції, повідомляє Al Arabiya.

"Двоє людей, у яких проявлялися симптоми коронавірусу, пройшли в неділю вночі тестування, яке й виявило вірус у одного з них. Іншу людину помістили на карантин", - йдеться у повідомленні.

Ще троє членів родини інфікованого коронавірусом також здали аналізи на наявність COVID-19.

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Якщо нові випадки зараження не підтвердяться, то ті, хто контактував із інфікованими коронавірусом, залишатимуться на домашньому карантині протягом 14 днів, заявив міністр охорони здоров'я.

Міністр також запевнив, що Йорданія повністю підготовлена до ситуації.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у всьому світі досягла 89 074 осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

В Італії коронавірус діагностували у 1691 особи, 34 людини померли, 83 - одужали.

Фото: АА