В Італії коронавірус підхопили працівники Amazon

Двоє співробітників італійського офісу компанії Amazon в Мілані захворіли на COVID-19 і зараз знаходяться на карантині.

Про це повідомляє International Business Times.

"Ми підтримуємо постраждалих співробітників, які були в Мілані й зараз знаходяться на карантині", - повідомив ЗМІ прессекретар американської компанії Ден Перлет.

У п’ятницю компанія Amazon рекомендувала своїм працівникам відкласти не важливі подорожі по території США та за їх межами.

Компанія також підтвердила у неділю, що переводить деякі співбесіди з персоналом у формат відео.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у всьому світі досягла 89 074 осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

За інформацією ANSA, в Італії коронавірус діагностували у понад 1500 осіб, 34 людини померли, 83 — одужали.