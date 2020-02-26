Коронавірус: Посольство України в Італії оприлюднило номери спеціальних гарячих ліній

Посольство України в Італії з огляду на поширення в країні коронавірусу опублікувало запроваджені італійським урядом номери спеціальних гарячих ліній, на які варто звертатись у разі погіршення самопочуття.

Відповідні номери оприлюднено на сторінці диппредставництва у Facebook.

«У зв’язку з ситуацією з коронавірусом італійський уряд запровадив спеціальні гарячі лінії в регіонах Італії, на які варто звертатись у разі погіршення самопочуття.

- Piemonte: 800.333.444

- Valle d'Aosta: 800.122.121

- Lombardia: 800.894.545

- Alto Adige: 800.751.751

- Veneto: 800.462.340

- Friuli-Venezia Giulia: 800.500.300

- Emilia Romagna: 800033033

- Toscana: 800.556.060

- Umbria: 800.636.363

- Marche: 800.936.677

-Campania: 800909699», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також продовжує роботу і єдиний номер Міністерства охорони здоровя Італії - 1500.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок спалаху коронавірусу в Італії станом на вівторок, 25 лютого, кількість зафіксованих випадків інфікування COVID-19 зросла до 322-х. Таким чином, Італія стала третьою країною у світі після Китаю і Південної Кореї за кількістю уражених коронавірусом.

Інфікованих коронавірусом громадян України в Італії наразі не зареєстровано, звернень з проханнями допомогти повернутися в Україну не надходило. Про це Радіо Свобода повідомив Генеральний консул України в Мілані Роман Горяйнов.

Як повдомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 24 лютого, Посольство України в Італії, а також консульства знаходяться цілодобово з громадянами на зв’язку. Запущені три гарячі лінії для звернень громадян, інформація про них доступна на сайті МЗС.

Станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2 762 людини і одужали 30 098.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: АА