Українці в Італії не зверталися з проханням про евакуацію через коронавірус - генконсул

В Італії інфікованих коронавірусом громадян України наразі не зареєстровано, звернень з проханнями допомогти повернутися в Україну не надходило.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Генерального консула України в Мілані Романа Горяйнова.

«Третій день на півночі Італії вживають надзвичайних заходів з обмеження поширення коронавірусу, інфікованих громадян України не зареєстровано», - повідомив Роман Горяйнов.

За його словами, представники громади зберігають спокій, не панікують, не надходило жодного звернення з проханням посприяти повернутися додому через епідемію COVID-19.

Виконуючи розпорядження обласної влади Ломбардії, від 25 лютого дипломатична установа в Мілані призупинила прийом громадян на невизначений термін з метою уникнення скупчення людей, щоб не розносити інфекції за межі регіону, в якому виявлена найбільша кількість інфікованих. При цьому працівники консульства продовжують працювати у звичному режимі, телефон працює цілодобово, видають лише нагальні документи в екстремальних випадках.

«Від п’ятниці жодного звернення про евакуацію не надходило. Люди лише цікавляться, коли відновиться прийом громадян», – сказав Роман Горяйнов. Дипломат радить співвітчизникам дотримуватися рекомендацій місцевих санітарних органів та відстежувати поради МЗС України для тих, хто планує відвідати Італію найближчим часом.

Посол України в Римі Євген Перелигін рекомендує українцям по можливості відкласти подорожі саме до північних областей півострова, де зафіксовані епіцентри поширення вірусу. «Італійська влада інформує нас про вжиті заходи безпеки для лімітації розповсюдження вірусу. Можливе збільшення блокпостів і зон карантину. Італійці працюють над залученням досвіду європейських фахівців, ЄС та Міжнародної організації з охорони здоров’я. Головне завдання – не допустити поширення вірусу. Ми чекаємо наступних вказівок», – повідомив Євген Перелигін для Радіо Свобода.

Дипломати співпрацюють з італійцями щодо скасування чи перенесення міжнародних представницьких заходів, де повинні були брати участь українські делегації. Йдеться про бізнес-форум у Мілані «Італія – Східна Європа», в області Марке – Форум освітянських проектів і в Римі – захід у межах Всесвітньої продовольчої програми.

На пресконференції у Римі 25 лютого прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав не боятися відвідувати півострів. «Італія – безпечна країна, якою можна подорожувати і займатися туризмом: є лише окремі райони з обмежувальними заходами. Можливо, це країна безпечніша, ніж інші», – заявив Конте.

Як зазначається, після Китаю і Південної Кореї Італія стала третьою країною у світі за кількістю уражених коронавірусом. Cтаном на вечір вівторка на Апеннінах було зареєстровано понад 320 інфікованих осіб у 20 провінціях. Йдеться переважно про дві північні області – Ломбардію (212 випадків зараження) і Венето (38).

Станом на вівторок, 25 лютого, померлих з діагнозом коронавірус в Італії було 11, але експерти наголошують, що йдеться про літніх людей зі слабким імунітетом із попередніми тяжкими недугами, тобто точно не встановлено, чи саме вірус став причиною смерті. «Серед сотні хворих осіб 80 одужують, 15 мають ускладнення, але в санітарних умовах вони контрольовані, 5 відсотків – дуже тяжкі випадки, з яких 3 відсотки – летальні», – повідомив 25 лютого на пресконференції в Римі Вальтер Річарді, чільний представник Світової організації охорони здоров’я.

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Як повідомляв Укрінформ, унаслідок спалаху коронавірусу в Італії станом на вівторок, 25 лютого, кількість зафіксованих випадків коронавірусу зросла до 322-х.

Станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2 762 людини і одужали 30 098.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: АА