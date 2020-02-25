В Італії назвали населені пункти, де запровадили карантин

В італійському регіоні Ломбардія опублікували список населених пунктів, повністю закритих на карантин через спалах коронавірусу в країні.

Про це повідомляє CNN.

"Пресслужба італійського регіону Ломбардія опублікувала перелік населених пунктів, які перебувають у повністю закритому режимі, всередині так званих червоних зон, створених для запобігання поширенню коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Карантин запроваджено у населених пунктах: Кодоньо; Кастільйоне-д Адда; Казальпустерленго; Фомбьо; Малео; Сомалья; Бертонико; Терранова-деі-Пассеріні; Кастельгерундо; Сан-Фіоран.

Наголошується, що в'їзд та виїзд до та з "червоної зони" заборонені. Крім того, у зазначених пунктах закрили залізничні станції та зупинили рух громадського транспорту.

Як повідомлялося, кількість інфікованих коронавірусом в Італії досягла 283 осіб.

Станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього – 2 699.

Фото: АА