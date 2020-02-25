Польща ініціює позачергову зустріч міністрів охорони здоров'я країн ЄС

Польща ініціює позачергову зустріч міністрів охорони здоров'я країн ЄС

Коронавірус
Укрінформ
Варшава звернеться до Єврокомісії про негайне скликання зустрічі міністрів охорони здоров’я країн ЄС на тему епідеміологічної ситуації в Європі з приводу розповсюдження коронавірусу.

Про це поінформував під час пресконференції у Варшаві міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Згідно з рішенням Ради міністрів і прем’єр-міністра висилаю листа комісару Стеллі Кіріакідес (єврокомісар з питань здоров’я – ред.) з проханням про негайну зустріч міністрів охорони здоров’я країн ЄС, аби обговорити епідеміологічну ситуацію в Європі", - повідомив Шумовський, додаючи, що в різних країнах ця ситуація виглядає по-іншому.

Читайте також: У Китаї розробили ще одну вакцину проти коронавірусу

Він також закликав не використовувати тему коронавірусу у політичній боротьбі в середині Польщі.

За словами міністра, зараз польські лікарні отримують додаткові засоби особистої гігієни для того, щоб могти ефективно реагувати на зростаючі виклики.

Читайте також: Коронавірус - куди бігти й що робити: МОЗ дає “інструкцію”

Шумовський повідомив, що в Польщі станом на сьогодні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом. Але він зауважив, що рано чи пізно він з’явиться у країні. За його словами, усі польські служби готові до його появи: в режимі підвищеної готовності у Польщі працює 79 інфекційних відділень у лікарнях по всій країні.

Фото: АА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-