Польща ініціює позачергову зустріч міністрів охорони здоров'я країн ЄС

Варшава звернеться до Єврокомісії про негайне скликання зустрічі міністрів охорони здоров’я країн ЄС на тему епідеміологічної ситуації в Європі з приводу розповсюдження коронавірусу.

Про це поінформував під час пресконференції у Варшаві міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Згідно з рішенням Ради міністрів і прем’єр-міністра висилаю листа комісару Стеллі Кіріакідес (єврокомісар з питань здоров’я – ред.) з проханням про негайну зустріч міністрів охорони здоров’я країн ЄС, аби обговорити епідеміологічну ситуацію в Європі", - повідомив Шумовський, додаючи, що в різних країнах ця ситуація виглядає по-іншому.

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Він також закликав не використовувати тему коронавірусу у політичній боротьбі в середині Польщі.

За словами міністра, зараз польські лікарні отримують додаткові засоби особистої гігієни для того, щоб могти ефективно реагувати на зростаючі виклики.

Шумовський повідомив, що в Польщі станом на сьогодні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом. Але він зауважив, що рано чи пізно він з’явиться у країні. За його словами, усі польські служби готові до його появи: в режимі підвищеної готовності у Польщі працює 79 інфекційних відділень у лікарнях по всій країні.

Фото: АА