У Китаї розробили ще одну вакцину проти коронавірусу

У Тяньцзиньському університеті в Китаї заявили про створення потенційної пероральної вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Daily Мail з посиланням на китайські ЗМІ.

"Вчені розробили пероральну вакцину проти нового коронавірусу з використанням пекарських дріжджів...", - йдеться у повідомленні.

За словами професора Хуанга Цзіньхая, для створення засобу за основу було взято пекарські дріжджі, а S-білок нового коронавірусу – як мішень для генерації антитіл.

Зазначається, що через S-білок вірус проникає в організм людини, тому саме на нього націлилися вчені під час розробки вакцини.

Професор особисто вжив чотири дози нового засобу та не виявив побічних ефектів.

Однак вакцина ще потребує клінічних тестів на тваринах, перш ніж її можна буде передати у масове виробництво.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальна кількість зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього - 2 699.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: AA