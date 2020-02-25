В міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського рейси з Італії перевіряє лікар-епідеміолог, щоб запобігти потраплянню коронавірусу Сovid-2019 на територію України.

Про це повідомляє аеропорт "Київ" у Facebook.

"У зв’язку зі спалахом інфекції, викликаної коронавірусом Сovid-2019 в окремих районах Італії, рейси, які прибувають до аеропорту «Київ» з Італії, перевіряються черговим лікарем-епідеміологом для виявлення хворих або з підозрою на захворювання серед пасажирів, що прибувають", - йдеться у повідомленні.

В аеропорту "Київ" рейси з Італії перевіряє лікар-епідеміолог / Фото: Kyiv Sikorsky Airport

Також зазначається, що здійснюється вимірювання температури пірометром - приладом для безконтактного вимірювання температури.

Крім того, в пресслужбі аеропорту "Київ" Укрінформу уточнили, що кожного дня на летовище прибуває один рейс з Рима.

Як повідомлялося, напередодні уряд ухвалив рішення про проведення температурного скринінгу людей, які прибувають до аеропортів України та в’їжджають через контрольно-пропускні пункти, щоб запобігти потраплянню нового коронавірусу на територію України.

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Як повідомляв Укрінформ, кількість хворих на коронавірус в Італії досягла 283 осіб. Вірус продовжує ширитися новими регіонами. Семеро осіб померли.

Загалом у світі станом на 25 лютого зареєстровано 80 150 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, з них 2 699 - летальні. Одужали вже 27 695 осіб.