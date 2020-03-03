Папу Франциска перевірили на коронавірус

Папу Римського Франциска, який лікує застуду, перевірили на наявність коронавірусу і отримали негативний результат.

Про це повідомляє Il Messaggero.

"Папа Франциск, який страждає від застуди, здав тест на коронавірус, результат виявився негативним", - йдеться у повідомленні.

Папа Франциск протягом останніх днів був змушений скасувати низку заходів через нездужання.

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Загалом, від початку поширення коронавірусу Ватикан став майже безлюдним, без звичного натовпу туристів.

Як повідомлялося, у світі кількість людей, заражених коронавірусом, сягнула 90 936, померло 3117 осіб.

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