Папу Франциска перевірили на коронавірус
Укрінформ
Папу Римського Франциска, який лікує застуду, перевірили на наявність коронавірусу і отримали негативний результат.
Про це повідомляє Il Messaggero.
"Папа Франциск, який страждає від застуди, здав тест на коронавірус, результат виявився негативним", - йдеться у повідомленні.
Папа Франциск протягом останніх днів був змушений скасувати низку заходів через нездужання.
Загалом, від початку поширення коронавірусу Ватикан став майже безлюдним, без звичного натовпу туристів.
Як повідомлялося, у світі кількість людей, заражених коронавірусом, сягнула 90 936, померло 3117 осіб.
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