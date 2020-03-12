Україна поки не закрила жодного пункту пропуску на кордоні з ЄС
Укрінформ
Усі пункти пропуску на кордонах з ЄС наразі працюють у штатному режимі.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"До відповідного рішення Кабінету міністрів усі пункти пропуску на кордонах України працюють у штатному режимі. На даний час такого рішення немає", - сказав Демченко.
За його словами, у разі ухвалення такого рішення пункти пропуску будуть посилені прикордонними нарядами.
Як повідомляв Укрінформ, у відповідь на коронавірус українська влада закриє більшість пунктів пропуску на кордоні і скасує авіарейси з Італії.
Фото: Держприкордонслужба