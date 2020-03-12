МЗС і посольства України за кордоном змінили режим роботи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба змінив режим роботи зовнішньополітичного відомства та закордонних дипломатичних установ через стрімке поширення у світі коронавірусу.

Про це Кулеба повідомив у Facebook.

"Вчора на нараді з керівним складом міністерства я ухвалив низку рішень щодо режиму роботи міністерства та закордонних дипломатичних установ в умовах стрімкого поширення у світі коронавірусу", - написав міністр.

Зокрема, ті співробітники, які у період карантину у дитсадках та школах не можуть залишити дитину до 14 років вдома, зможуть прийти з нею на роботу. Для цього в МЗС виділять окреме приміщення, де діти зможуть побути з книжкою чи гаджетом.

За домовленістю з керівником свого структурного підрозділу чи закордонної дипломатичної установи співробітник може працювати дистанційно. Водночас керівник має право викликати співробітника на робоче місце, якщо у цьому існує термінова потреба, або є очевидним, що співробітник зловживає правом на дистанційну роботу.

Співробітники посольств, представництв та консульств за кордоном будуть забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту.

Біля ліфтів та в туалетах будівлі МЗС будуть розміщені антисептичні засоби.

Кулеба також повідомив, що вчора в МЗС розвісили постери від Міністерства охорони здоров’я з простими порадами, як кожен може убезпечити себе від коронавірусної інфекції.