Коронавірусом у світі заразилися понад 126 тисяч осіб, 4 638 - померли

Станом на ранок 12 березня у світі новим коронавірусом заразилися вже 126 258 осіб, а кількість померлих становить 4 638.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса.

Загальна кількість інфікованих – 126 258, кількість померлих – 4 638, а одужали від хвороби наразі 68 284 особи.

Кількість заражених у КНР - 80 932 осіб.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (12 462), Іран (9 000) і Південна Корея (7 755).

В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.

Фото: АА