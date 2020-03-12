Коронавірусом у світі заразилися понад 126 тисяч осіб, 4 638 - померли
Укрінформ
Станом на ранок 12 березня у світі новим коронавірусом заразилися вже 126 258 осіб, а кількість померлих становить 4 638.
Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса.
Загальна кількість інфікованих – 126 258, кількість померлих – 4 638, а одужали від хвороби наразі 68 284 особи.
Кількість заражених у КНР - 80 932 осіб.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (12 462), Іран (9 000) і Південна Корея (7 755).
В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.
Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.
Фото: АА