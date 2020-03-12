МОЗ перевіряє на коронавірус українця, який повернувся з Польщі

Вірусологічна лабораторія досліджує одну підозру на Covid-19, зразок належить літній людині, котра повернулася з Польщі.

Про це на брифігу поінформував заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні нам повідомили про один випадок в людини, яка приїхала з Польщі, у неї зараз пневмонія, відібрали зразки на дослідження, людина похилого віку, це група ризику. Тому будемо відслідковувати динаміку, це нова підозра, найбільш свіжа, найбільш актуальна, ймовірно, це випадок коронавірусної хвороби Covid-19”, - сказав Ляшко.

Він повідомив також, що за 11 березня було досліджено сумарно 8 зразків з підозрою на Covid-19, в жодному випадку нової коронавірусної інфекції не виявлено.

Станом на 13.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 126 672 людей, померла від нього 4641 особа, а число тих, хто одужав, складає 68305.

В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

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11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.