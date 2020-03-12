У Львові дезінфікують зупинки громадського транспорту

У Львові для запобігання поширенню коронавірусу дезінфікують зупинки громадського транспорту.

Про це повідомляє портал "Варта1".

"Зокрема, у Львові, крім транспорту, проводять також дезінфекцію зупинок. За допомогою спеціального автомобіля зупинки громадського транспорту обприскують дезінфекційним засобом", - інформує видання.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджуються тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, станом на ранок 12 березня у світі новим коронавірусом заражено вже 126 660 осіб, кількість померлих склала 4 641 людина, одужали - 68 305.

Фото: Варта1