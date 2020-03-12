У Сумах госпіталізували чоловіка, який повернувся з Італії

У Сумах помістили до інфекційної лікарні чоловіка, який повернувся із Італії, де кілька місяців гостював у своєї доньки.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник голови Сумської ОДА Іван Боршош.

«73-річний сумчанин місяці гостював у своєї доньки в місті Нембро, провінція Ломбардія, де наразі вирує коронавірус. По прильоту у нього зафіксували незначне підвищення температури. Відтак було прийняте рішення шпиталювати його на два тижні до обласної інфекційної лікарні», - розповів посадовець.

За словами Боршоша, у чоловіка взяли аналізи та відправили їх до Києва. Результати мають надійти до кінця дня.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, станом на ранок 12 березня у світі новим коронавірусом заражено вже 126 660 осіб, кількість померлих - 4 641, одужали - 68 305.

В Україні підтверджено один випадок коронавірусу.