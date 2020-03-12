МЗС назвало 11 країн, небезпечних через коронавірус

Міністерство закордонних справ України постійно моніторить ситуацію з поширенням коронавірусу у низці країн і закликає українців максимально обережно ставитися до поїздок туди.

Про це заявив на брифінгу в четвер, 12 березня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Італія, Єгипет, Туреччина, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати, Іспанія, Франція, Греція, Китай, Південна Корея і Японія – це країни, які у нас у топ-списку моніторингу, і ми закликаємо максимально обережно ставитися до поїздок», - сказав Кулеба.

Він додав, що українська сторона веде постійний діалог і обмін інформацією з цими країнами. За словами міністра, всі з розумінням ставляться до наших заходів безпеки, тому що пандемія коронавірусу – це глобальна проблема і всі країни мають взаємодіяти, щоб подолати її з найменшими жертвами.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, станом на 12 березня у світі новим коронавірусом заражені вже 126 660 осіб, кількість померлих становить 4 641 особа, одужали - 68 305.