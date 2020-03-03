SkyUp призупиняє польоти до італійського Турина

Українська авіакомпанія SkyUp призупиняє польоти до італійського міста Турин з 5 березня через поширення коронавірусу в Італії.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"Керівництво SkyUp Airlines ухвалило рішення тимчасово зупинити польоти до Турина — напрямку, що знаходиться в зоні зростання випадків зараження новим коронавірусом на території Італії. Зміни вступають в силу 5 березня", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький заявив, що авіакомпанія має великі плани щодо Італії і цьогорічна політна програма передбачає більше 10 напрямків з Києва та регіонів.

"Але ми не можемо ігнорувати поточну ситуацію та занепокоєння людей, тому скорочуємо авіасполучення з країною до нормалізації ситуації", - підкреслив він.

Також у авіакомпанії наголошують, що як тільки ситуація стабілізується, SkyUp планує відновити призупинені рейси. Пасажири, які придбали квитки на скасовані рейси, мають звернутися за поверненням коштів або узгодити з перевізником можливість перебронювання на альтернативні рейси перевізника.

Таким чином, на даний час авіакомпанія SkyUp здійснює одне сполучення з Італією - Київ-Неаполь.

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Як повідомлялося, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб. Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19.