У МОЗ дали поради, як проводити богослужіння під час карантину
Про це йшлося на зустрічі заступника міністра охорони здоров’я Андрія Семиволоса з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, повідомляє пресслужба МОЗ.
"Зустріч присвячена питанню запровадження в Україні карантину з обмежувальними протиепідемічними заходами. Заступник міністра звернувся до представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з рекомендаціями щодо проведення богослужінь на період карантину", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, фахівці рекомендують на період карантину максимально обмежити проведення служінь, які передбачають присутність людей, та по змозі проводити їх в онлайн-режимі.
Водночас медики рекомендують вірянам не прикладатися до ікон, дотримуватися дистанції мінімум 1,5-2 метра, не вітатися за руки, не цілувати та не обіймати одне одного.
МОЗ також закликає розмістити у храмах антисептичні засоби.
На час всеукраїнського карантину громадянам слід дотримуватися правил особистої гігієни та особливо пильно стежити за здоров’ям, а за появи перших симптомів респіраторних захворювань одразу звертатися до лікаря.
Якщо віряни повернулися із країни, де було виявлено коронавірус, вони мають самоізолюватися на час інкубаційного періоду (протягом 14 днів).
Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом. Окрім померлої жінки з Житомирщини, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.
В країні запроваджено карантин та обмежувальні заходи до 3 квітня 2020 року, а також за 48 годин буде закрито на два тижні кордон для іноземців.
За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 387 людей, загинуло 5 088, одужало 69 779 особи.