У МОЗ дали поради, як проводити богослужіння під час карантину

Міністерство охорони здоров'я висловило низку рекомендацій щодо проведення богослужінь у період карантину.

Про це йшлося на зустрічі заступника міністра охорони здоров’я Андрія Семиволоса з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, повідомляє пресслужба МОЗ.

"Зустріч присвячена питанню запровадження в Україні карантину з обмежувальними протиепідемічними заходами. Заступник міністра звернувся до представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з рекомендаціями щодо проведення богослужінь на період карантину", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, фахівці рекомендують на період карантину максимально обмежити проведення служінь, які передбачають присутність людей, та по змозі проводити їх в онлайн-режимі.

Водночас медики рекомендують вірянам не прикладатися до ікон, дотримуватися дистанції мінімум 1,5-2 метра, не вітатися за руки, не цілувати та не обіймати одне одного.

МОЗ також закликає розмістити у храмах антисептичні засоби.

На час всеукраїнського карантину громадянам слід дотримуватися правил особистої гігієни та особливо пильно стежити за здоров’ям, а за появи перших симптомів респіраторних захворювань одразу звертатися до лікаря.

Якщо віряни повернулися із країни, де було виявлено коронавірус, вони мають самоізолюватися на час інкубаційного періоду (протягом 14 днів).

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом. Окрім померлої жінки з Житомирщини, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.

В країні запроваджено карантин та обмежувальні заходи до 3 квітня 2020 року, а також за 48 годин буде закрито на два тижні кордон для іноземців.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 387 людей, загинуло 5 088, одужало 69 779 особи.