Київ поки не закриватимуть на в'їзд і виїзд - КМДА

Київ поки не закриватимуть на в'їзд і виїзд.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент Укрінформу.

"Обмеження пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України, а також пересування у громадських місцях без крайньої потреби має виключно поки що рекомендаційний характер. Враховуючи те, що буде закрита більша частина розважальних і торговельних закладів, це тим самим стримає перетік людей. Ми наполегливо рекомендуємо виходити з дому виключно у випадках: робота, магазин, аптека, лікарня. Максимально обмежити соціальне спілкування, включаючи родичів, для того щоб не дати можливості розповсюдження інфекції", - сказав Поворозник.

Він зазначив, рішення щодо закриття міста на в'їзд чи виїзд наразі не приймалося.

"На сьогодні такого рішення в частині закривання міста на в'їзд чи виїзд, таких рішень ніхто не приймав і на сьогодні таких рішень не планується приймати", - сказав Поворозник.

Також він прокоментував чи будуть скасовані автобусні перевезення, в тому числі приміські. "Це питання у більшій частині до урядових комісій. Я нагадаю, що обмеження пересування людей це виключно норма яка була запропонована Кабінетом Міністрів. Скасування маршрутів, поїздів, це - питання до Кабміну, який має унормувати питання перевезення пасажирів між містами України”, - додав він.

Також він зазначив що не планується обмежувати користування громадським транспортом, зокрема метро. "Поки що ми рекомендуємо виключно користуватися транспортом задля переїзду на роботу, вихід до лікарні, до аптеки. Ми рекомендуємо масочний режим у громадському транспорті", - сказав він.

За його словами, обмежувальні заходи у столиці вводяться з 17 березня і триватимуть попередньо до 3 квітня.

Як повідомлялось, столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Так, з 17 березня у Києві не працюватимуть торговельні центри, закриваються магазини за виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек. Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.