Користування транспортом у Києві поки не обмежують - Кличко

У Києві поки не обмежують користування громадським транспортом, але просять киян не пересуватися містом без крайньої потреби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба мера.

"Користування (громадським транспортом) ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість киян, - що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. – На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезинфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це - ваша безпека і безпека оточуючих людей", - підкреслив мер Києва.

Він зазначив, що міська влада працюватиме в штатному режимі для забезпечення життєдіяльності та безпеки мешканців столиці. Департаментам КМДА доведені вимоги щодо тимчасового скасування нарадчих та колегіальних засідань, громадських слухань, особистих прийомів громадян. ЦНАПи – за потреби прийматимуть громадян, але за попереднім онлайн записом.

"Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо одиноких людей похилого віку, продуктами харчування та предметами першої необхідності. – Їх доставлятимуть додому", - наголосив Кличко.

Разом з тим, Кличко зазначив, що керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікаційних технологій. А також - запровадити режим профілактичного спостереження за співробітниками, які відвідували країни інфекційного ризику.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.