Користування транспортом у Києві поки не обмежують - Кличко
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба мера.
"Користування (громадським транспортом) ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість киян, - що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. – На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезинфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це - ваша безпека і безпека оточуючих людей", - підкреслив мер Києва.
Він зазначив, що міська влада працюватиме в штатному режимі для забезпечення життєдіяльності та безпеки мешканців столиці. Департаментам КМДА доведені вимоги щодо тимчасового скасування нарадчих та колегіальних засідань, громадських слухань, особистих прийомів громадян. ЦНАПи – за потреби прийматимуть громадян, але за попереднім онлайн записом.
"Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо одиноких людей похилого віку, продуктами харчування та предметами першої необхідності. – Їх доставлятимуть додому", - наголосив Кличко.
Разом з тим, Кличко зазначив, що керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікаційних технологій. А також - запровадити режим профілактичного спостереження за співробітниками, які відвідували країни інфекційного ризику.
За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.