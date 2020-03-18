ВООЗ: почалося випробування вакцини від коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили про початок випробування вакцини від коронавірусу.

Про йдеться у заяві на офіційній сторінці ВООЗ у Twitter.

"Перше випробування вакцини почалося, всього через 60 днів після передачі генетичної послідовності коронавірусу. Це неймовірне досягнення. Ми дякуємо вченим усього світу, які зібралися разом, щоб систематично оцінювати експериментальну терапію", - заявив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

Від імені ВООЗ він закликав всі країни застосовувати комплексний підхід з метою уповільнення передачі Covid-19, оскільки "такий підхід рятує життя і економить час на розробку вакцин і методів лікування".

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.