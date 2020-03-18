ВООЗ передала Україні другий набір тестів на коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я передала МОЗ України другий набір тестів для діагностування Covid-19.

Про це в Фейсбук повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

"World Health Organization Ukraine передала другий набір реагентів до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України для діагностування зразків на COVID-19. Набір розраховано на 5 000 реакцій, чого вистачить для діагностування більше 1 600 людей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ планує закупити 20 тисяч упаковок швидких тестів і 600 упаковок тест-систем для тестування в вірусологічних лабораторіях.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

Фото: ЦГЗ