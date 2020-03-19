Коронавірус не призводить до ускладнень у 80% випадків - лікар-вірусолог

Запровадження в Україні та інших країнах суворих обмежувальних заходів дасть змогу уникнути одночасного зараження коронавірусом великої кількості людей і завдяки цьому подолати пандемію.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила доктор медичних наук, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Алла Мироненко.

«Можливо, (на коронавірус – ред.) справді перехворіє багато людей, але ми дуже сподіваємося, що це буде не одночасно. А якщо це буде не одночасно, то ми це витримаємо - я маю на увазі і імунну систему людей, і систему охорони здоров’я», - сказала вона.

Науковець підкреслила, що 80 відсотків людей, яких уражує коронавірус, виходять із хвороби без ускладнень.

«Це дуже оптимістична інформація», - наголосила Мироненко.

Вона також зазначила, що у тих людей, які вже перехворіли коронавірусом, виробився проти нього імунітет.

«Це ж імунна система з ним впоралася, їх же не хімічними засобами лікували, бо дієві ліки проти цього збудника поки що не встигли розробити», - зауважила доктор медичних наук.

Мироненко також підтримала запровадження в Україні та інших країнах суворих обмежувальних заходів.

«А який вихід? Якщо ми не хочемо, щоб усі захворіли одночасно, це треба було зробити», - зазначила лікар-вірусолог.

За даними МОЗ, на цей час на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.