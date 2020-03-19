Лікар-вірусолог спростувала версію про витік коронавірусу з секретної лабораторії
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила доктор медичних наук, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Алла Мироненко.
«Генетична інформація цього вірусу (Covid-19 – ред.) на 98 відсотків подібна до генетичної інформації коронавірусу, який притаманний кажанам. Тому вчені схиляються до того, що це вірус саме тваринного походження», - сказала Мироненко.
Коментуючи повідомлення про буцімто витік Covid-19 з секретної лабораторії в Ухані, вона висловила сумнів, що хтось розробляв «якусь біологічну зброю проти свого народу чи проти когось».
Лікар-вірусолог також зауважила, що цей вірус оболонковий, нестійкий, а як біологічна зброя використовуються або стійкі в оточуючому середовищі збудники, наприклад такі, що можуть зберігатись у вигляді спор, або такі, що можуть швидко спричиняти гостру тяжку хворобу у молодих людей (потенційно - військових).
«Тобто, його характеристики не відповідають ознакам біологічної зброї», - резюмувала Мироненко.
Як повідомлялося, Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов 5 березня в інтерв'ю "Українському радіо" заявив, що поширення коронавірусної інфекції нового типу (Covid-19) сталося внаслідок витоку з лабораторії в Ухані (КНР), і не треба говорити про його тваринне походження.
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Фото: АА