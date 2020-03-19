На Київщині зареєстрували ще один випадок Covid-19

У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус.

Про це у Facebook повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

"У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, повідомляється, що в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них двоє людей госпіталізовані у Білій Церкві, двоє – у Києво-Святошинському районі, одна – у Броварах (не підтвердився).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Згідно повідомлення МОЗ, 17 березня у Київській області було зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус. Йшлося про 44-річного чоловіка, що був закордоном.

18 березня народний депутат із групи "Довіра" Сергій Шахов (44 роки) повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус, але почувається добре. Інформацію про захворювання народного депутата на Covid-19 підтвердило Міністерство охорони здоров'я.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

Фото: AA