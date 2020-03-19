Лікар розповів про стан хворого з коронавірусом у Маріуполі

У Маріуполі хворий на коронавірусну інфекцію в задовільному стані, всі контактні особи здорові та наразі перебувають під наглядом лікарів.

Про це 19 березня на прес-брифінгу заявила головний лікар-інфекціоніст міста Наталія Мартинова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Чоловік 52-х років був госпіталізований 15 березня. Стан його й на момент госпіталізації оцінювався як задовільний, і наразі лишається тим самим... Всі контактні особи, які були встановлені щодо цього пацієнту, зараз під наглядом, вони ізольовані, стан їх задовільний, жодних ознак інфекції коронавірусної в них немає», - наголосила Мартинова.

Вона зазначила, що пацієнт проявив самосвідомість і не приховував, що прибув з Єгипту - це дозволило його вчасно ізолювати. «Усі лікувальні заходи йому проводяться згідно з алгоритмом лікування, які затверджені Міністерством охорони здоров'я України», - додала Мартинова.

Як повідомляв Укрінформ, перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції в Донецькій області був зареєстрований увечері 18 березня у 52-річного мешканця Маріуполя, який повернувся з Єгипту.

За даними Міністерства охорони здоров'я, загалом на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - в Чернівецькій області, по 2 - в Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській і Донецькій областях. Двоє людей померли.