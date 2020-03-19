У Маріуполі підтвердили коронавірус у чоловіка, який повернувся з Єгипту

У Маріуполі виявили перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції у 52-річного чоловіка, який повернувся з Єгипту.

Про це пізно ввечері 18 березня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільній обладміністрації Павло Кириленко.

"Перший лабораторно підтверджений випадок COVID-19 на Донеччині. Вірус виявили у 52-річного маріупольця, що повернувся із Єгипту", - написав очільник області.

Він зазначив, що медики надають йому допомогу — усім необхідним лікарні забезпечені; особи, що перебували з ним в контактні, виявлені й знаходяться під наглядом.

"Прошу жителів Маріуполя та області зберігати спокій і дбати про гігієну, у тому числі й інформаційну. Довіряйте лише офіційно підтвердженим повідомленням", - закликав Кириленко.

Він також запевнив, що детальніше про заходи, які вживають для запобігання розповсюдженню коронавірусу в області, повідомлять 19 березня на щоденному брифінгу.

Фото: АА