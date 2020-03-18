Лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19 в Україні

Центр громадського здоров'я повідомляє про 16 випадків COVID-19 станом на 22.00 18 березня.

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2)", - йдеться у повідомленні.

Отримано за середу, 18 березня, 51 пацієнта та 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовані за середу методом ПЛР 6 зразків, всі негативні.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад 640 зразків.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня було зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.